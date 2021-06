Twitter réfléchit à des fonctions pour réduire les mentions

C’est par plusieurs tweets de Dominic Camozzi, designer vie privée chez Twitter, que l’on apprend le type de travaux en cours. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la réflexion est intéressante. Camozzi montre ainsi plusieurs capacités. D’abord, la possibilité de se « démentionner » d’une conversation dans laquelle on ne souhaite pas être impliqué.

Une notification spéciale apparaît pour avertir que vous avez été mentionné. Il suffira alors de choisir l’option idoine pour disparaître de la conversation, l’auteur du tweet ne pouvant plus vous mentionner dans la conversation.

De nouvelles options permettraient également de n’être mentionné qu’en fonction de critères. Les trois choix envisagés sont : Tout le monde, Personnes suivies et Personnalisé. Dans ce dernier, il serait possible de choisir quels comptes ne pourraient pas vous mentionner. Des filtres permettraient de retrouver facilement des comptes, comme « Mentions récentes », « Masqués » et autres.

Il serait même possible de déclarer une période de 1, 3 ou 7 jours pendant lesquels personne ne pourrait vous mentionner. Pratique pendant des vacances et plus généralement durant des périodes où l’on souhaite être plus tranquille.

Camozzi envisage enfin une fonction de signalement quand un trop grand nombre de mentions apparaît en peu de temps. Twitter permettrait alors un examen des tweets ainsi qu’un accès aux fonctions liées pour « empêcher la situation de s’aggraver encore ».

Rien n’étant décidé, on attend de voir si l’entreprise va donner corps à cette vision. Au vu des réactions déjà publiées, on sait déjà que ces idées plaisent.