Ubuntu Pro maintenant disponible pour Google Cloud

Ubuntu Pro est une offre spécifique à destination des entreprises opérant dans le cloud. En 2019, Canonical proposait son offre pour AWS, avec des images pour les versions 14.04, 16.04 et 18.04. La version la plus récente recevait 10 ans de support, 8 pour les autres.

Dans son communiqué, Canonical note que les entreprises utilisent de plus en plus Google Cloud. Il était donc normal de s’y pencher.

On retrouve à peu près les mêmes éléments, avec un support de 10 ans pour Ubuntu 20.04 et 18.04 (8 ans pour 16.04, donc toujours disponible), des correctifs pour les CVE hauts et critiques de 30 000 paquets, Live kernel patching et des composants « officiellement certifiés » pour répondre à des référentiels comme HIPAA, RGPD et ISO.

Au deuxième semestre, d’autres fonctions seront ajoutées, comme des composants certifiés FIPS 140-2, un tableau de bord pour le Security Command Center et les Managed Apps.

Rappelons qu’Ubuntu Pro est payant, avec un tarif estimé à 3-4,5 % de ce qu’une entreprise paye habituellement pour son informatique. Ubuntu Pro peut être directement acheté via la console GCP ou Google Cloud Marketplace.