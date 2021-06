Advanced Data Protection Control : un signal pour rendre les bandeaux cookies obsolètes

Proposé par l'association noyb de Max Schrems et le Sustainable Computing Lab, il pourrait être intégré aux navigateurs afin de leur permettre de mieux gérer les questions en lien avec la collecte et le traitement des données personnelles par les sites visités.

Ses éléments techniques ont été détaillés par ici, un prototype sous la forme d'une extension étant disponible par là. Un site a d'ailleurs été consacré au projet.

Concrètement, l'équipe est partie du principe que se reposer sur les fameux « bandeaux cookies » n'est pas efficace puisqu'ils ne respectent le plus souvent pas les règles ou sont complexes, cherchant parfois à tromper l'utilisateur.

L'idée est donc de se reposer sur une mécanique interne au navigateur, ce qui est prévu par le RGPD : celle d'un signal indiquant la volonté de l'utilisateur. On se rappelle une tentative similaire avec Do Not Track il y a quelques années, ce dispositif n'ayant pas vraiment été adopté, notamment parce qu'il ne proposait aucune nuance.

Ici, il est possible de choisir selon les finalités. Un utilisateur peut d'ailleurs en refuser certaines de manière globale (suivi statistique, publicité personnalisée, etc.). Un dispositif doit également permettre à des acteurs vertueux de proposer des listes blanches faciles à importer, permettant par exemple de favoriser des médias respectueux de la vie privée, proposant du contenu de qualité.

Il faudra néanmoins prendre garde aux dérives possibles, la gestion opaque des listes par des communautés organisées autour des bloqueurs de publicité ayant montré les problèmes que cela pouvait poser.

Ce projet vise à montrer ce qu'il est possible de faire, alors que la question des implémentations sur le consentement continue de poser question, et qu'ePrivacy pourrait imposer des changements sur ce point à l'avenir.

Il sera d'ailleurs intéressant de voir si l'équipe de Mozilla, qui a dit vouloir évaluer différents dispositifs devant améliorer le respect de la vie privée et des données personnelles, se penchera sur ce projet et si une intégration à Firefox serait envisageable.