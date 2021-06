Carrefour Links : « un tournant dans la transformation digitale », avec Google, Criteo et LiveRamp

Selon l’enseigne, cette nouvelle stratégie est « destinée aux entreprises partenaires du Groupe » afin de leur permettre « d’accéder à la connaissance fine des attentes des clients Carrefour ».

Il s’agit d’une plateforme visant « à mieux répondre aux attentes des clients en créant des expériences plus personnalisées et plus pertinentes, en magasin comme en ligne ».

Il est question de permettre à ses partenaires de « mesurer leurs campagnes marketing "de bout en bout", de la publicité à la transaction en magasin ».

Cette solution de retail media est mise en place avec Criteo, Google et LiveRamp. Carrefour rappelle qu’il est déjà partenaire du premier depuis 2014, du second depuis 2018, et cette année pour le dernier.

Enfin, la société affirme que « le consentement du client et la transparence sur l’usage de ses données personnelles sont au cœur des engagements de Carrefour Links ». Un site dédié a été mis en place.