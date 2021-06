Rocket Lab va développer deux sondes pour Mars, dans le cadre d’un programme de la NASA

La société explique avoir remporté un contrat de sous-traitance de l’University of California Berkeley Space Sciences Laboratory (UCBSSL) afin de concevoir deux vaisseaux photon : Gold et Blue.

Il s’inscrit dans le cadre de la mission Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) menée par l’UCBSSL, elle-même sous la houlette du programme Small Innovative Missions for Planetary Exploration (SIMPLEx) de la NASA.

Le but sera de « comprendre la structure, la composition, la variabilité et la dynamique de la magnétosphère hybride unique de Mars ». Les scientifiques espèrent mieux comprendre comment le climat de la planète a changé au fil du temps.

Le lancement est prévu pour 2024.