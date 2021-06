Thales lance de nouveaux services de communication par satellites

La société explique qu’avec sa nouvelle série ThalesLINK 200, elle « renforce sa présence sur le marché des solutions de communication maritimes et terrestres en bande L ». Elle est disponible à l’international.

« MissionLINK 200 et VesseLINK 200 permettront d’assurer des communications fiables partout dans le monde, y compris au niveau des pôles », ajoute Thales. C’est la « deuxième ligne de produits », après « MissionLINK 700 dédiée aux applications terrestres, et VesselLINK 700 pour les applications maritimes ».

Côté technique, le débit ascendant et descendant est de 176 Kbit/s pour les communications voix et données. Le service est adapté « aux conditions environnementales extrêmes, [avec] des températures pouvant aller de -40° à +55°C ». Les antennes sont compactes et légères (moins de 700 grammes) selon Thales.