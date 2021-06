Windows 11 : la build 21996 en fuite, de premiers éléments décevants

C'est sur un forum chinois que les premières informations et captures ont été publiées hier. Depuis, l'image ISO de cette préversion de la prochaine mouture majeure de Windows est trouvable en ligne.

On ne sait pas dans quelle mesure cette build est proche de celle qui sera présentée la semaine prochaine (22000 ?). Des fonctions et éléments graphiques manquent probablement à l'appel.

Cela n'a pas empêché de nombreux médias de s'emparer de cette version et de se perdre en conjectures. Il faut dire que certains choix semblent déroutants, comme la présence d'un dock central (pouvant être aligné à gauche) à la manière de macOS, avec un menu démarrer renouvelé, des coins arrondis et autres inspirations de feu Windows 10X.

L'ensemble paraît peu cohérent, et on imagine mal Microsoft organiser un événement pour présenter de tels changements, principalement graphiques. On attend donc la conférence du 24 juin, qui devrait offrir bien plus d'informations à analyser.