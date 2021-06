Automattic (WordPress) se paie Day One

Cette application peut se comparer à un journal intime. Si Tumblr permet à WordPress.com de s’ouvrir vers les autres, Day One permet au contraire de se concentrer sur soi.

L’intégration aux autres services d’Automattic (WordPress et Tumblr) permettra de partager certains éléments publiquement si cela vous intéresse. De même, l’importation de contenus de WordPress.com et Tumblr dans Day One « est sur la feuille de route à court terme », explique Automattic.

Day One reste (pour le moment ?) sous la direction de Paul Mayne, son actuel CEO et fondateur.