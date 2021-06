Diablo II Resurrected le 23 septembre, Age of Empires IV le 28 octobre

Plusieurs éditeurs ont multiplié les annonces ce week-end à l'occasion de l'E3, notamment Ubisoft et Square Enix. Mais c'est Microsoft qui s'est surtout fait remarquer avec un catalogue touffu, notamment via le Xbox Game Pass, l'entreprise en ayant profité pour donner des nouvelles suite à son rachat de Bethesda.

On apprend également qu'Age of Empires IV sera disponible le 28 octobre, uniquement pour les PC sous Windows 10. Le titre peut être précommandé pour 59,99 euros sur Steam ou le Microsoft Store. Les abonnés Xbox Pass l'auront gratuitement dès sa sortie.

La période du jeu s’étale sur environ 500 ans, du haut moyen-âge à la Renaissance. Si Anglais, Chinois, Mongoles et Sultanat de Delhi avaient été montrés, un nouveau trailer présente la dynastie des Abbassides et les Français, ces derniers étant faits pour la domination en fin de partie, grâce au commerce et leurs chevaliers royaux. Il reste deux civilisations à découvrir d’ici la sortie.

Une période de bêta permettra de se faire une idée du jeu. A priori, tout le monde peut s’inscrire, mais il n’est pas certain qu’il y ait assez de place pour tous.

Autre titre attendu, le remaster de Diablo II qui sera disponible dans un peu plus de trois mois, surprenant agréablement ceux qui l’attendent. Il sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et S, ainsi que sur Switch. Il intègre pour rappel l’extension Lord of Destruction et constitue une surcouche graphique complète pour l’ancien titre, que l’on peut d’ailleurs désactiver. Avec cette partie remaniée, on peut grimper jusqu’en 4K à 60 fps.

Le titre sera commercialisé le 23 septembre au tarif de 39,99 euros. Une bêta ouverte est prévue en août, avec accès à cinq classes : amazone, barbare, paladin, sorcière et druide. Le nécromancien et l’assassin seront disponibles dans la version finale. Les parties pourront accueillir jusqu’à huit joueurs.

En dépit cependant de l’excitation autour d’un remaster désiré de longue date, on lit de nombreux commentaires un peu partout évoquant une méfiance depuis l’épisode Warcraft III Reforged.