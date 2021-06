Pédopornographie : dl.free.fr accusé d’héberger « près de la moitié des images détectées »

Le Centre canadien de protection de l’enfance a mené une étude sur « 5,4 millions d’images d’abus pédosexuels » et dresse un portrait de leur accessibilité. Ce projet est baptisé « Arachnid : L’accessibilité des images d’abus pédosexuels sur Internet ».

Premier constat : « Près de la moitié des images détectées (48 %) sont liées à un service d’hébergement de fichiers exploité par Free, un opérateur de télécommunications français coté en bourse ».

Le Centre canadien ajoute que « Projet Arachnid a envoyé des demandes de suppression pour plus de 18 000 fichiers d’archive contenant collectivement près de 1,1 million de photos et de vidéos vérifiées et catégorisées comme étant des images d’abus pédosexuels ou des images préjudiciables ou violentes ».

Il ajoute avoir « relevé un peu partout sur le Web de multiples points d’accès à ces fichiers d’archive, portant à plus de 2,7 millions le nombre d’images détectées ». Il regrette également que « les demandes de suppression [soient] confrontées à des délais excessifs. Dans 10 % cas, il a fallu plus de 42 jours avant que les images deviennent inaccessibles ».

Free explique à Univers Freebox qu’il est en contact avec le Centre canadien de protection : il « nous signale régulièrement des contenus illicites que nous nous efforçons de traiter dans les meilleurs délais ».

Néanmoins, « leur méthode de signalement, qui nous remonte les contenus un à un par des mails dédiés, alourdit néanmoins le traitement des demandes et rallonge assez significativement les délais ». Free continue de collaborer avec le Centre canadien et espère arriver à court terme à un « traitement des demandes aussi efficace que celui […] instauré avec les autorités et les associations françaises ».