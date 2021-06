Chrome OS va se calquer sur un cycle de quatre semaines, la version 95 sautée

Plus tôt dans l’année, Google annonçait que les versions de Chrome sortiraient toutes les quatre semaines à compter de Chrome 94, attendu pour septembre.

Le plan est maintenant le même pour Chrome OS, comme Google l’a annoncé vendredi. La version 94 du système sera proposée en octobre, mais il n’y aura pas de mouture 95. Google passera directement à la 96 pour que les numéros soient identiques entre Chrome et Chrome OS.

Plus important sans doute, on apprend qu’une version dédiée aux entreprises et écoles permettra de ne mettre à jour la version utilisée qu’une fois tous les six mois. Durant ces intervalles, seuls les correctifs de sécurité et stabilité seront installés.

Un cycle de huit semaines est également prévu pour Chrome. Même si certaines entreprises devraient apprécier de ne devoir installer une nouvelle version que tous les deux mois, on est encore bien loin de Firefox et de son édition ESR (Extended Support Release).