Des pirates achètent pour 10 $ de cookies, et parviennent à dérober 780 Go de données à EA

Un porte-parole du groupe de pirates qui a dérobé une foultitude de données à Electronic Arts (EA) a expliqué à MotherBoard comment ils ont procédé.

D'abord en achetant des cookies pour 10 $, de sorte de pouvoir accéder à un canal Slack utilisé par les employés d’EA. Puis en contactant un membre du support en mode : « nous avons perdu notre téléphone lors d'une fête hier soir », afin d'obtenir un jeton d'authentification multifacteur pour accéder à l'intranet d'EA.

Le groupe est ainsi parvenu à dérober le code source de FIFA 21 et des outils de matchmaking associés, ainsi que le code source du moteur Frostbite qui alimente des jeux comme Battlefield, et d'autres outils de développement de jeux internes. Au total, les pirates prétendent disposer de 780 Go de données, rapporte MotherBoard.