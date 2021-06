Web PaaS : OVHcloud et Platform.sh livrent enfin leur solution commune

Cela fait des années que les deux sociétés sont partenaires, la startup exploitant notamment les datacenters de l'hébergeur roubaisien. Mais ils travaillent depuis quelques mois à une solution un peu différente.

En effet, OVHcloud ne propose pas directement de solution d'hébergement avec une gestion s'intégrant dans un pipeline d'intégration et de déploiement continus (CI/CD), proposant aux développeurs de simplement distribuer leurs sites/applications.

Les deux partenaires ont donc préparé une offre commune, nommée désormais « Web PaaS powered by Plaform.sh ». On y retrouve ainsi la création de projets et le déploiement tel qu'il est proposé par Platform.sh, mais dans l'interface de OVH cloud.

Vous pouvez créer votre propre template ou utiliser l'un des 17 proposés (Backdrop, Express, Gatsby, Node.js, Pelican, PHP, Probot, Symfony, Wordpress, etc.)

On note quelques différences, notamment vis-à-vis de ce qui avait été présenté il y a quelques mois. Ainsi, le tarif de départ n'est plus de 19 euros HT, mais de 25 euros HT, se positionnant entre les plans Development (10 dollars) et Standard (50 dollars) de la startup.

Pour ce prix, vous aurez droit à 1 vCPU, 1,2 Go de mémoire, 1 environnement de test, 5 Go de stockage et une sauvegarde hebdomadaire. Du stockage et des environnements de test supplémentaires peuvent être commandés.