Qwant cherche à se financer auprès d'une filiale de Huawei, Octave Klaba propose son aide

Politico révèle que le nouveau patron de la société, Jean-Claude Ghinozzi, a demandé le 18 mai aux actionnaires d'approuver l'opération mise en place avec Hubble, le fonds d'investissement technologique du géant chinois des télécom. Ce qu'ils ont fait.

Ce financement prend la forme d'obligations convertibles pour un total de 8 millions d'euros. « une opération courante dans le domaine des startups » notent nos confrères, qui précisent que la caisse des dépôts, l'un des principaux actionnaires de Qwant, a voté en faveur de l'opération « ayant été rassurée par le fait que Huawei ne peut pas convertir ces obligations comme elle le souhaite », nécessitant notamment des autorisations administratives pour une conversion dans les deux premières années. De quoi obtenir 5 à 7,5 % du capital.

Un financement qui ne passe pas inaperçu, alors que les questions de souveraineté et les tensions géopolitiques autour de la question des données et de la vie privée sont de plus en plus fortes ces dernières années. La proximité de Qwant avec des acteurs chinois n'est d'ailleurs pas nouvelle.

La société avait en effet déjà travaillé avec WeChat ou Huawei autour de l'assistant vocal Célia et s'était intégré au P40 de la société dans certains pays, dont la France. Pour l'entreprise chinoise, il s'agit de s'associer avec un acteur lui permettant de montrer patte blanche en Europe, notamment dans le domaine du respect de la vie privée.

Continuant de perdre de l'argent, le moteur de recherche doit également continuer de se financer, et les projets de souveraineté face aux grandes plateformes américaines ne sont pas toujours ceux qui suscitent le plus d'enthousiasme de la part des investisseurs français et européen. Il y en a néanmoins un qui s'est dit intéressé : Octave Klabla.

Réagissant à l'article de Politico, il a publié, comme à son habitude, un simple commentaire sur Twitter : « coucou, je suis là ». Reste maintenant à savoir si un rapprochement avec HubiC et son fonds Jezby Ventures est possible ou non.