Pôle emploi : un pirate aurait mis en vente 1,2 million de données personnelles

C’est l’histoire que rapporte Bluetouff sur Twitter. Dans le lot, il y a les nom, prénom, âge, numéro de téléphone, adresse, permis de conduire, type d’emploi recherché, etc.

Les données seraient en vente sur un forum bien connu des pirates. Pôle emploi n’a de son côté ni confirmé ni infirmé pour le moment. Comme toujours en pareille situation, et si la fuite était confirmée, le plus gros risque serait le phishing par une personne mal intentionnée se faisant passer pour Pôle emploi

« L’offre » a entre-temps été supprimée par le pirate, sans que l’on sache pourquoi un tel revirement de situation. Sur Twitter, Maxime Reynié raconte qu’il s’est penché sur cette possible fuite : « Les villes données en "échantillon" sont toutes dans le département de l'Oise quand même et on ne trouve pas forcément grand-chose avec les noms et prénoms de la dizaine d'exemples ». Il aurait contacté plusieurs personnes concernées, sans donner plus de nouvelle depuis.

Il ajoute que le lot étant en vente pour 1 000 dollars et que « la personne qui a posté l'offre sur le forum a déjà fait parler d'elle en février au Vietnam. Il s'agissait des données d'environ 18 900 clients qui faisaient leurs achats dans la chaîne de supermarchés d'électronique Nguyen Kim pour 800 euros ».