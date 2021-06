Ligue 1 de football : Amazon l'emporte en France, Canal+ rend les armes

Prime Video, qui a diffusé les matchs de tennis de Roland Garros, vient d'obtenir les droits de diffusion de 80 % des matchs de Ligue 1. Sans attendre, le « partenaire historique » du foot français a fait part de son mécontentement.

« Canal+ regrette la décision de la Ligue de Football Professionnel de retenir aujourd’hui la proposition d’Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques Canal+ et BeIN Sports », indique la société dans un communiqué. Elle fait savoir qu'elle « ne diffusera donc pas la Ligue 1 ». D’autres championnats seront proposés, comme la Ligue des Champions et la Supercup, ainsi que des courses de voitures et de motos.

Selon BFM TV, « Canal+ avait prévenu la LFP ce vendredi matin qu'ils rendraient leur lot (deux matchs, samedi 21h et dimanche 17h) si les meilleures affiches étaient données à Amazon. La Ligue a donc pris sa décision, en ayant connaissance de cette menace ». Le géant américain de l'ecommerce versera 250 millions d’euros par saison pour la période 2021 à 2024, lui permettant de diffuser huit matchs de chaque journée. Il prend ainsi le lot de Mediapro, dont l’histoire avec la Ligue 1 s’est terminée dans la douleur.

Afin de montrer sa bonne volonté, Amazon se serait engagé à verser 40 % de la somme avant même le début de la saison, de quoi donner une bouffée d’air à la LFP et aux clubs. Isabelle De Silva, présidente de l’Autorité de la concurrence est sur le qui-vive : « Nous regarderons si nous sommes à nouveau saisis par un acteur économique. À ce stade, ce n'est pas encore le cas », expliquait-elle vendredi soir sur Franceinfo.

Vendredi matin, l’AdlC rejetait la plainte de Canal + visant la LFP pour « absence d'éléments suffisamment probants ». La chaîne lui reprochait, « à la suite de la défaillance de Mediapro, d’avoir commis un abus de position dominante en ne remettant sur le marché que les droits restitués par Mediapro, sans inclure les droits correspondant au lot 3 (matchs du samedi 21h et du dimanche 17h) attribué le 29 mai 2018 à beIN Sports qui les avait sous-licenciés par la suite à GCP ».