Blue Origin : la place pour aller dans l’espace adjugée pour 28 millions de dollars

L‘heureux gagnant, dont le nom sera dévoilé dans les prochaines semaines, volera donc aux côtés de Jeff Bezos et de son frère Mark. Le nom du quatrième et dernier membre d’équipage sera annoncé plus tard.

Pour remporter cette place, le gagnant débourse 28 millions de dollars, qui seront donnés à une fondation de Blue Origin : Club for the Future. 7 600 personnes de 159 pays s’étaient enregistrées pour participer à cette vente.

Le vol est prévu pour le 20 juillet. La fusée décollera en direction de l’espace, où elle larguera sa capsule. Les quatre membres de l’équipage profiteront alors de quelques minutes dans l’espace avant de redescendre sur Terre.