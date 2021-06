Pistage en ligne : Mozilla critique les FloC de Google

La fondation avait indiqué qu'elle se pencherait sur les différentes solutions promettant un meilleur respect de la vie privée, elle vient de rendre son avis sur les Federated Learning of Cohorts (FLoC) récemment intégrées à Chrome, et il est plutôt sévère.

Comme d'autres avant elle, Mozilla y voit des possibilités de suivi et de réidentification, indiquant que les FloC sont parfois contre-productif au regard du traitement des données et ce qu'il permet à des tiers d'apprendre de nous via notre navigation en ligne.

L'idée est jugée intéressante mais l'exécution ratée, avec des contre-mesures insuffisantes. Le rapport complet est disponible ici, la fondation appelant à une correction des problèmes qu'elle a pointés.