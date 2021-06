LDLC VR Expérience : une salle de jeux de 300 m² pour la réalité virtuelle

Elle se situe à Dardilly, tout près de Lyon, et elle est « 100 % dédié à la détente et au divertissement ». L’occasion pour le revendeur de rappeler qu’il dispose d’un studio de VR, qui sera d’ailleurs rattaché à cette salle.

On y trouvera notamment « de la réalité virtuelle statique, dites en "Pod" [solo ou pour quatre joueurs, ndlr], et en mouvement, dites "Free Roaming" ». Dans ce dernier cas, 4 à 6 joueurs peuvent évoluer dans 180 m². Au total, une dizaine de jeux sont disponibles. Les tarifs oscillent entre 16 euros (30 minutes de Pod) et 35 euros (1h de Free Roaming).

« L’ensemble du complexe LDLC VR EXPERIENCE est privatisable afin d’organiser Team Building, afterworks et autres événements BtoB », ajoute le groupe. Il faudra par contre attendre septembre 2021.

De plus amples informations sont disponibles dans ce communiqué.