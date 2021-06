Patrick Drahi rachète 12,1 % de l’opérateur BT et devient ainsi le premier actionnaire

« Une société nommée Altice UK, détenue à 100 % par M. Drahi, a été créée spécialement dans le but de détenir les 1,2 million d'actions de BT », explique l’AFP en se basant sur un communiqué de l’homme d’affaires.

Le montant de la transaction est de 2,4 milliards d’euros. Avec 12,1 %, il se place juste devant Deutsche Telekom (12,06 %), précise Bloomberg. Cette annonce a fait grimper le cours de BT de plus de 7 % en bourse. Patrick Drahi indique ne pas avoir l’intention de lancer une offre publique d’achat.

De son côté, l’opérateur historique britannique « prend note » de cet investissement et du soutien à sa « gestion et [sa] stratégie ». « Nous souhaitons la bienvenue à tous les investisseurs qui reconnaissent la valeur à long terme de notre entreprise et le rôle important qu'elle joue au Royaume-Uni », ajoute-t-elle dans un communiqué des plus succincts.

Une prise de participation qui intervient alors que le groupe pourrait se désengager de Meo au Portugal et a mis en place un plan de départs volontaires en France, critiqué par les syndicats.