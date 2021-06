Europe : feu vert du Parlement pour le certificat Covid numérique

Il a été approuvé en session plénière : 546 votes pour, 93 contre et 51 abstentions (pour les citoyens européens), et 553 votes pour, 91 contre et 46 abstentions (pour les ressortissants de pays tiers).

« Ce certificat sera délivré gratuitement par les autorités nationales: il sera disponible au format numérique ou papier et contiendra un code QR. Il attestera que son détenteur a été vacciné contre le coronavirus, qu’il a reçu récemment le résultat d’un test de dépistage négatif, ou qu’il s’est remis de l’infection », explique le Parlement.

En France, des QR-Code sont déjà disponibles pour les personnes vaccinées, qui peuvent l’importer dans l’application TousAntiCovid. Il sera remplacé par le système européen à partir du 23 juin, en prévision du lancement du pass européen le 1er juillet.

« Le texte devra à présent être formellement adopté par le Conseil et publié au Journal officiel, en vue de son entrée en vigueur immédiate et de son application à partir du 1er juillet 2021 », rappelle le Parlement.