Ventes de produits : Instagram va se mettre à l’affiliation

Dans les mois qui viennent, Instagram proposera aux « créateurs » plusieurs capacités, dont des liens d’affiliation. Puisque ces comptes montrent régulièrement des produits pour en faire la promotion, ils pourront être rétribués en fonction des achats.

L’affiliation fonctionnera donc comme partout ailleurs. Les personnes qui verront ces publications seront averties par une mention « éligible à une commission » en haut. Pour Instagram, ce sera un très bon moyen pour soutenir ses comptes favoris, qui toucheront une petite part sur les ventes.

Dans un premier temps, il s’agira d’une phase de test aux États-Unis avec quelques marques seulement : Benefit, Kopari, MAC, Pat McGrath Labs et Sephora.

Instagram veut également simplifier le parcours pour les personnes vendant leurs propres produits. Elles peuvent donc maintenant lier leur boutique à leur compte personnel, fonction auparavant réservée au compte professionnel. Aux États-Unis, elles pourront mettre en place une nouvelle boutique en se liant à l’un des partenaires d’Instagram : Bravado/UMG, Fanjoy, Represent ou Spring.

Enfin, Facebook et Instagram proposent plusieurs nouvelles manière d’obtenir des badges et étoiles, et donc d’augmenter les gains financiers. Les deux services permettent d'atteindre de nouveaux jalons, qui se débloquent en fonction d’actions comme déclencher un Live avec un autre compte, en diffusant sur Facebook pendant un certain nombre d’heures ou encore en remportant un nombre spécifique d’étoiles en un temps précis.