Concurrence : la Commission européenne se fait l’écho de préoccupations face à l’Internet des objets

Dans une longue communication, l’instance bruxelloise publie les premiers résultats de son enquête sectorielle en matière de concurrence sur les marchés des biens et services de consommation liés à l'internet des objets.

Dans cette enquête lancée en juillet 2020, la Commission « a recueilli des informations auprès de plus de 200 entreprises de tailles différentes, opérant sur les marchés des biens et services de consommation liés à l'internet des objets et basées en Europe, en Asie et aux États-Unis. Ces entreprises ont en outre partagé plus de 1000 accords avec la Commission ».

Elle relève sans mal « une tendance à l'augmentation de la disponibilité et à la multiplication des assistants vocaux en tant qu'interfaces utilisateur permettant d'interagir avec différents appareils intelligents et avec les services de l'internet des objets destinés aux consommateurs ».

Néanmoins, elle met en exergue plusieurs problèmes portés par les personnes interrogées : « pratiques d'exclusivité et de vente liée en ce qui concerne les assistants vocaux, ainsi qu'à des pratiques limitant la possibilité d'utiliser différents assistants vocaux sur le même appareil intelligent », difficulté dans la « découvrabilité » et la « visibilité » des services pour les assistants vocaux lorsque des systèmes d'exploitation servent d’intermédiaires avec les utilisateurs...S’y ajoutent des questions quant à l’accès aux données ou encore un manque d’interopérabilité.

Une consultation publique est lancée jusqu’au 1er septembre. Un rapport final est attendu au premier semestre 2022.