Outlook pour iOS gagne plusieurs fonctions liées à la voix

La mouture iOS de l’application reçoit actuellement de nouvelles capacités liées à la voix, qu’il s’agisse de donner des instructions ou de se faire un lire un texte.

D’abord, la possibilité d’utiliser des commandes vocales en langage naturel pour prévoir des événements dans l’agenda. Après avoir appuyé sur le « + », on peut sélectionner « Voix » pour créer par exemple une réunion ou demander quand est le prochain évènement.

Cette fonction supporte la conversation continue via Cortana. L’utilisateur peut donc créer par exemple l’évènement et en expliquer les détails, comme les heures et le lieu de rendez-vous. Outlook est censé se dépêtrer avec toutes ces informations et compléter automatiquement la fiche.

Dans le cadre d’une entreprise, Cortana est rattaché au Graph et peut également être sollicité pour d’autres éléments à attacher aux évènements, comme des documents et images. On peut ainsi demander à l’assistant de trouver tous les emails venant d’une personne, évoquant un sujet spécifique et contenant des pièces-jointes.

Enfin, Outlook est enfin capable de s’appuyer sur la synthèse vocale pour lire les emails. Une fonction importante en matière d’accessibilité et de gain de temps selon le contexte.

L’éditeur indique que ces améliorations sont bien prévues pour la version Android, mais pas quand. Reste à voir dans quelle proportion ces fonctions sont disponibles en français, Microsoft ne donnant pas de précisions sur les langues supportées.