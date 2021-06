Facebook dégaine les versions 11 de son SDK et ses API Graph et Marketing

Nouvelles moutures importantes des briques de développement chez Facebook, avec une longue liste d’améliorations et changements divers. La version 10 du SDK a d’ailleurs été volontairement sautée pour aligner tous les numéros de version.

Parmi les nouveautés introduites, on trouve Login Connect avec Messenger, qui permet de créer des conversations avec les utilisateurs directement depuis le flux Facebook Login.

Le mode Limited Login évolue pour intégrer les permissions user_hometown , user_location , user_gender et user_link , le profil proposant désormais des champs séparés pour le prénom, le nom intermédiaire et le nom de famille.

Le support de l’auto-logging est également étendu pour les achats in-app sur Android. Le SDK inclut en fait le support des versions 2 et 3 de la bibliothèque Google Play Billing.

Les développeurs ont tout intérêt à passer très vite à ces versions et leurs nouveautés, car la version 9.0 entre immédiatement en déprécation. On peut toujours l’utiliser, mais Facebook n’y consacre plus de support. Il n’y aura donc plus aucun correctif pour cette branche.

Cette période durera deux ans, après quoi la version sera supprimée et les applications l’utilisant ne fonctionneront plus.

Notez que les plugins Embedded Comments et Quotes entrent eux aussi en déprécation, mais pour une période de 90 jours cette fois, avec les mêmes conséquences ensuite.