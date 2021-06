Joe Biden veut protéger les données personnelles sensibles des Américains

Joe Biden vient d'annuler les mesures prises par Donald Trump contre les plates-formes TikTok et WeChat, constate l'AFP. Le président des Etats-Unis n'en demande pas moins qu’une vaste enquête soit menée sur les risques posés par les applications détenues par certaines puissances étrangères.

Le nouveau décret vise à identifier toutes les « applications logicielles connectées qui peuvent présenter un risque inacceptable pour la sécurité nationale des Etats-Unis et le peuple américain », y compris « les applications détenues, contrôlées ou gérées par des personnes qui soutiennent les activités militaires ou de renseignement d’un autre pays, ou sont impliquées dans des cyberactivités malveillantes, ou impliquent des applications qui collectent des données personnelles sensibles ».

Le président des Etats-Unis demande au département du commerce et à d’autres agences fédérales d’élaborer des directives « pour protéger les données personnelles sensibles… y compris les informations personnellement identifiables et les informations génétiques » contre les abus. Il laisse quatre mois à son administration pour lui fournir un rapport détaillé et formuler des recommandations.

Ces décisions montrent que Joe Biden n’a pas l’intention de relâcher la pression vis-à-vis de la Chine, relève l'AFP. La semaine dernière, il avait ainsi allongé la liste des entités chinoises dans lesquelles il est interdit aux Américains d’investir, afin d'y inclure des entreprises chinoises impliquées dans des technologies de surveillance susceptibles d’être utilisées non seulement en Chine contre la minorité musulmane des Ouïgours et les dissidents, mais encore dans le monde entier.