Vers une mise en vente des données médicales des Britanniques

Les patients du NHS England (le système national de santé publique) auront finalement deux mois de plus pour s’opposer au transfert de leurs informations médicales, à des fins de recherche, vers des organismes publics et privés, relève la BBC.

Matt Hancock, le ministre de la santé, a en effet demandé aux médecins généralistes affiliés au NHS England qu'ils partagent les données de santé des 55 millions d’Anglais qu’ils détiennent, de sorte qu’elles soient centralisées d’ici au 1er juillet, et puissent ensuite être exploitées à des fins de recherche par des organismes publics mais aussi des sociétés privées.

« Le NHS Digital assure que ces données seront anonymisées. Un logiciel est censé masquer le lien entre les actes médicaux ou hospitaliers et l’identité du patient [son numéro d’identification NHS et sa date de naissance]. Mais ce logiciel, c’est le NHS Digital qui le contrôle », explique au Monde Phil Booth, fondateur de medConfidential, une des associations vent debout contre le projet.

Plus tôt cette semaine, la British Medical Association et le Royal College of General Practitioners ont exprimé leurs inquiétudes « concernant le manque de communication avec le public », explique la BBC.

Suite à la polémique, le gouvernement vient d'annoncer que la création de la base de données serait retardée de deux mois. Le système, qui devait initialement démarrer le 1er juillet, est désormais repoussée au 1er septembre afin de donner aux patients plus de temps pour se renseigner sur le système.

Les données recueillies comprendront le sexe, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, les diagnostics, les médicaments et des informations sur la santé physique, mentale et sexuelle des patients.

La BBC rappelle que les patients peuvent empêcher le partage de leurs nouvelles données à tout moment, mais qu'ils devront le déclarer avant le 1er septembre pour empêcher le transfert des données passées vers le nouveau système.