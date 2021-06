Edge 92 passe en bêta, Edge 93 entre dans le canal Dev

La version 92 se rapproche d’un écran et entre dans le canal Beta. Elle apporte notamment des améliorations pour les onglets verticaux, dont la répercussion des réglages sur toutes les fenêtres et la possibilité de masquer la barre de titre, une absence qui a été reprochée au navigateur quand les onglets verticaux sont apparus.

On retrouve aussi les apports récemment annoncés sur le rendu des police, qui tient compte des réglages de Windows sur le contraste et autres paramètres liés à l’accessibilité et modifiables par ClearType Text Tuner. D’autres améliorations sont présentes, comme l’activation – enfin – d’Automatic HTTPS, un épinglage plus simple des menus Historique et Téléchargements, un mode lecture plus complet ou encore des PWA installées mieux intégrées.

Avec le passage d’Edge 92 en bêta, le version 93 remonte dans le canal Dev. S’agissant d’une première build, les nouveautés sont plus ou moins mineures pour l’instant, dont deux pour Mac : un bouton pour entrer en mode Picture in Picture et le support de l’authentification biométrique pour voir ou se servir des mots de passe.

Rappelons que ces versions peuvent être installées séparément de la version classique, actuellement la 91, et ce, quel que soit le système.