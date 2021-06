Electronic Arts présente Battlefield 2042, avec le « retour de la guerre totale »

Voici le décor : « En 2042, les conditions météorologiques extrêmes et les conflits autour des ressources ont perturbé l'équilibre des puissances mondiales. Alors qu'une guerre menace d'éclater entre les États-Unis et la Russie, des groupes de vétérans sans-patrie apparaissent : les Forces opérationnelles »

Le prochain opus proposera trois modes de jeu. Guerre totale donc avec les « plus grandes cartes Battlefield jamais conçues » (qui sont au nombre de sept) et jusqu’à 128 joueurs. Il y a aussi un nouveau mode Zone à risque axé sur l’escouade et enfin « [confidentiel] » ou l’éditeur promet simplement « une nouvelle façon de jouer ».

Electronic Arts annonce « des conditions de combat en perpétuelle évolution » et un « ensemble inédit d'armes, de véhicules, de chasseurs, d'hélicoptères et d'équipements dernier cri adaptés au contexte de futur proche de l'année 2042 ».

Le jeu sera découpé en saisons de trois mois et chacune « comportera un nouveau Passe de combat gratuit et payant, qui proposera du nouveau contenu à récupérer ». « Au cours de notre première année de service, nous proposerons quatre Saisons pour quatre Passes de combat, quatre nouveaux Spécialistes et du contenu inédit ».

Battlefield 2042 sera disponible à partir du 15 octobre sur PC et consoles pour les éditions Gold et Ultime, contre le 22 octobre pour la standard qui est aussi la moins chère.

Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. Comptez 59,99 euros pour la version standard sur PC, 89,99 euros pour la Gold et 109,99 euros pour la version Ultime. Comptez au minimum 69,99 euros sur PS4 et Xbox One, contre 79,99 euros pour les PS5 et Xbox One Series X/S, pour la version standard à chaque fois.

Une vidéo de présentation de Battlefield 2042 est disponible par ici.