Le groupe s’attend à près de 500 millions de crédit à la consommation en France pour cette année et « souhaite étendre son activité en commercialisant ses offres de prêt personnel et crédit affecté auprès de nouvelles clientèles ».

Ce partenariat « permettra à Orange Bank de proposer son offre de prêt personnel à une clientèle plus large et notamment aux clients d’Orange ». Younited est pour rappel une fintech du Next 40.

De plus amples détails sont donnés dans le communiqué de presse.