Fastly : la panne était due à un bug logiciel

Après son incident mondial sur son service de CDN, entraînant des indisponibilités pour de nombreux sites, la société est revenue sur les causes dans un court billet de blog.

« Nous avons connu une panne mondiale en raison d'un bug logiciel apparu le 8 juin après avoir été déclenché par un changement de configuration valide d’un client ». 85 % du réseau renvoyaient alors des erreurs. « Nous avons détecté la perturbation en une minute, puis identifié et isolé la cause et désactivé la configuration ».

La société met en avant sa réactivité : « en 49 minutes, 95 % de notre réseau fonctionnaient normalement », mais reconnaît évidemment que « cette panne était vaste et grave ». Elle présente ensuite ses excuses à ses clients.

Un déroulement minute par minute des faits est également proposé. La crise a commencé à 11h47 (heure française). Le billet sur la page de statut a été mis en ligne à 11h58 et la source du problème a été identifiée 30 minutes plus tard. À partir de 12h36, un retour à la normale a débuté doucement et la majorité était en état de fonctionner à 13h.

Un correctif définitif a été déployé à partir de 19h25.