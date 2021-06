Incendie : « L’ensemble du réseau Orange de Centrafrique est hors service »

« J’étais paniqué. Je me suis dit, ça c’est grave et en entrant, c’était une catastrophe. Tout était incendié, noir et brûlé. Il n’y a plus rien... Pour tout remettre en service, ça va être chaud vraiment », explique une personne sur place, comme le rapportent nos confrères de RFI.

Une situation catastrophique, comme le confirme Régis Delière, directeur d’Orange Centrafrique : « L’ensemble du réseau Orange de Centrafrique est hors service. Ce sont des coûts gigantesques et des années de travail pour construire un équipement comme celui-là ».

Les causes de l’incendie ne sont pas encore identifiées. L’opérateur Orange revendique 830 000 abonnés en Centrafrique.