Aujourd’hui, une éclipse annulaire partielle du Soleil visible depuis la France

Elle arrivera à nos frontières par l’ouest à partir de 11h. La pointe de la Bretagne sera la première touchée, suivie de la côte atlantique et du reste de la France. Elle quittera progressivement l’hexagone un peu avant 13h.

Dans tous les cas, « il ne faut jamais observer le Soleil sans protection spéciale, sous peine de courir des risques de lésions rétiniennes graves, sinon irréversibles », rappelle l’observatoire de Paris.

Ce dernier ajoute que « l’obscuration du disque solaire variera de 0,2 % à 17,8 % selon les régions de l’Hexagone, où cela n’aura pas d’incidence sur la luminosité ambiante, et jusqu’à 67 % à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

« L’éclipse sera plus particulièrement visible en Bretagne (avec une obscuration de 17,8 % à Brest) et dans le Nord de la France (15,9 % à Lille). Dans le Sud, les conditions d’observations seront moins favorables, avec une occultation de 0,2 % à Ajaccio et de 2,3 % à Nice ».

Une simulation de l’éclipse a été mise en ligne dans cette vidéo. L'Observatoire de Paris proposera aussi un direct ce matin, à partir de 11h.