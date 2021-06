Illustrator, InDesign et Lightroom Classic sont maintenant optimisés Apple Silicon

Les mises à jour avaient été promises et étaient donc très attendues par les possesseurs de Mac M1. Elles sont disponibles depuis hier soir.

Elles rejoignent ainsi Photoshop, Lightroom, Premiere Rush et Audition dans la liste des applications optimisées, avec à la clé des gains substantiels de performances. Adobe a d’ailleurs dégainé des benchmarks montrant que ces moutures étaient 77 % plus rapides en moyenne que sur une configuration équivalente Intel, dont on sait juste qu’il s’agit d’un MacBook Pro i5.

Des évolutions fonctionnelles sont également diffusées. Par exemple, l’édition collaborative et l’arrivée de Super Resolution dans Lightroom et Lightroom Classic, de nouveaux outils de retouche dans Photoshop Express (dont adoucissement de la peau), des brosses personnalisées dans Photoshop pour iPad, la vue rotation pour Illustrator, etc.