Vivaldi 4.0 prend le large : traduction intégrée, Mail, Feed Reader et Calendar

Nouvelle version majeure pour le navigateur, qui débarque avec d’importantes nouveautés, même si plusieurs ne sont pas finalisées.

Vivaldi 4.0 introduit ainsi Vivaldi Mail, et avec lui Feed Reader et Calendar. Trois fonctions en bêta, mais pleinement fonctionnelles. Mail est en théorie compatible avec tous les types de comptes IMAP et POP3, et met en avant un tri automatique des courriers, avec reconnaissance des longs échanges à plusieurs, newsletters, emails professionnels, etc. Objetif, les catégoriser et les présenter comme tel, le traitement se faisant en local.

Il faut activer Mail depuis les paramètres généraux de Vivaldi pour qu’il soit ensuite disponible depuis la barre latérale. Le panneau s’ouvre alors pour montrer les comptes et dossiers à gauche, la liste des emails au centre et la zone de lecture à droite. Une disposition classique, qui peut être changée. Appuyer sur N ouvrira un onglet pour rédiger un nouveau courrier.

Vivaldi vante les qualités de son service, qui se veut universel, local et rapide. Les emails peuvent ainsi être marqués et apparaître dans plusieurs dossiers, on peut leur assigner des couleurs, les drapeaux et étiquettes sont synchronisés, les recherches peuvent être enregistrées, les emails peuvent être préparés à l’avance et envoyés plus tard (file d’attente), etc. Vivaldi fait également la différence entre emails non lus et non vus.

La base de Mail sert à afficher les éléments dans Feed Reader, le lecteur RSS maison. Il ne se contente d’ailleurs pas du RSS puisque l’on peut s’abonner à des chaînes YouTube (Vivaldi extrait la vidéo via une URL sans cookie) et des podcasts. Les flux sont reçus en ordre chronologique, Feed Reader ne faisant pas de tri et ne surveillant pas les habitudes.

Calendar suit les mêmes objectifs : compatibilité avec à peu près tous les comptes (dont CalDAV, Fastmail, Zimbra, iCloud…), visibilité des données dans toutes les vues, nombre de détails dépendant de la vue (minimale, complète, compacte), niveau de zoom, création d’évènements par simple clic, modification « inline », recherche et filtrage d’évènements, commande rapide de création d’évènements, etc.

Outre ces nouveautés en bêta, Vivaldi 4.0 en propose d’autres finalisées, notamment un service de traduction basé sur Lingvanex et hébergé sur les serveurs de Vivaldi, que l’éditeur promet donc sans la moindre surveillance (un cheval de bataille devenant aussi marqué que chez Apple). La fonction est aussi disponible sur Android.

Vivaldi devenant un vaste concentré de fonctions, un assistant simple de configuration fait son apparition. Avant les habituels importation des données, choix du thème et autres, l’utilisateur devra choisir le niveau de fonctionnalités : Essentielle, Classique ou Complète.

Essentielle ne comprend par exemple que la navigation, le blocage des publicités et traqueurs et le service de traduction. Classique ajoute les panneaux, la barre d’état et Avance/Retour rapide. La Complète ajoute tout le reste, dont Mail.

Les utilisateurs de la version actuelle peuvent vérifier dès à présent la disponibilité de la nouvelle version. Les personnes préférant récupérer l’installeur pourront le faire depuis le site officiel.