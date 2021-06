ProtonMail lance enfin sa nouvelle version avec interface modernisée

Les équipes de Proton auront pris leur temps, mais la nouvelle interface est disponible, et avec elle plusieurs autres améliorations.

Dans les grandes lignes, l’interface est celle que nous avions décrite dans notre prise en main. Nettement plus agréable que l’ancienne (âgée de 7 ans tout de même), elle propose plusieurs thèmes jouant bien plus avec les contrastes et les tons sombres que le gris clair et neutre que l’on avait jusqu’ici. L’ancien reste disponible.

Plusieurs fonctions apparaissent également, comme les filtres rapides pour trier les emails, de nouveaux raccourcis clavier ou encore un sélecteur d’applications, présent sous forme d’une petite grille de neuf points. Il permet l’accès rapide aux autres services de Proton : Calendar, VPN et Drive (bêta), ce dernier étant réservé aux abonnés payants.

Le reste ne change pas. L’objectif du service est toujours l’échange d’emails chiffrés de bout en bout, l’équipe insistant sur la confidentialité des données, qu’elle-même ne peut pas lire.

Les utilisateurs de ProtonMail n’auront rien à faire pour obtenir la nouvelle version. Il suffit de se connecter comme d’habitude au webmail pour qu’un court assistant avertisse des changements et propose une sélection de thèmes, que l’on pourra dans tous les cas changer plus tard dans les options.