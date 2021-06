INPI : palmarès des principaux déposants de brevets en 2020

L’Institut national de la propriété industrielle vient de mettre en ligne son baromètre pour l’année écoulée. Le trio de tête reste le même depuis 2016, mais dans des ordres différents. En 2020, PSA est en tête avec 1 239 demandes, Safran deuxième avec 1 103 et Valeo troisième avec 819.

Le CEA se maintient en quatrième position avec 646 demandes, et se félicite d’être le « numéro 1 des déposants dans la catégorie "Établissements de recherche, d’enseignement supérieur et établissements de l’État" (RESE) », une place qu’il occupe depuis plus de dix ans maintenant. Le CNRS est deuxième de cette catégorie avec 384 demandes.

Du côté des petites et moyennes entreprises (PME), le podium est composé d’Aledia, Devialet et Isorg. Sur les entreprises de taille intermédiaire (ETI), GTT, Soitec et Exel Industries occupent les trois premières places. Là encore, le CEA se réjouit car Aledia et Isorg sont « deux start-up issues des technologies du CEA », tandis que Soitec a été « fondée par deux chercheurs du CEA-Leti ».