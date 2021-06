Quantique : la start-up française Pasqal lève 25 millions d’euros

Ce tour de table a été mené par Quantonation et le Fonds Innovation Défense (du ministère des Armées), géré par Bpifrance pour le compte de l'Agence pour l'innovation de défense.

Cette manne financière servira à développer « des processeurs quantiques analogiques et numériques de Pasqal », renforcer la « co-conception d'applications », construire son offre de cloud hybride « Quantum Computing as a Service » et initier une expansion internationale.

Florence Parly, ministre des Armées, explique qu’il s’agit du « premier investissement du nouveau Fonds d'Innovation de Défense », dont le but est d‘accompagner « la croissance de champions technologiques français à double application (civile et militaire) ».

Dans le cas de Pasqal, « les applications de leur technologie dans le domaine de la défense sont multiples et certaines hautement stratégiques », ajoute-t-elle.