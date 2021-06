Stadia s'étend à Google TV et Android TV le 23 juin, Ubisoft+ proposé en France

L'entreprise l'annonce dans un communiqué, précisant que dans le second cas, seuls certains appareils seront compatibles : les Shield TV (Pro) de NVIDIA, smart TV Hisense (U7G, U8G, U9G), Philips (8215, 8505 et OLED 935/805), les MIBOX3 et MIBOX4 de Xiaomi ainsi que les solutions de streaming FHD/UHD de Onn.

Pour les autres appareils, « les joueurs pourront choisir le support expérimental pour accéder à Stadia. Bien que cette fonctionnalité soit encore en cours de développement et que tous les appareils Android TV ne la supportent pas parfaitement, les joueurs peuvent essayer Stadia et jouer à leurs jeux préférés sur plus d’appareils que jamais ».

Au passage, on apprend que l'abonnement Ubisoft+ est désormais proposé en bêta en France, Allemagne, Belgique, Canada, Royaume-Uni et Suisse. Pour fêter l'occasion, une remise de 60 % est proposée pour le premier mois jusqu'au 22 juin. Une page de support est disponible par ici.