Bbox : Bouygues Telecom lance le « Wi-Fi garanti » et augmente ses prix

Cette fonctionnalité vise à « accompagner ses clients afin qu’ils profitent d’un WiFi de qualité partout dans la maison ». Elle comprend du Wi-Fi 6 et des répéteurs, mais n’est proposée qu’avec l’abonnement le plus cher.

Elle comprend notamment le diagnostic Wi-Fi, un outil « développé pour permettre à chacun de bénéficier de conseils pour optimiser la couverture WiFi à la maison et de tester simplement en toute autonomie la portée du signal dans chacune des pièces ». Diagnostic Wi-Fi est disponible sur les trois formules du FAI.

Au niveau des offres, Bbox fit est désormais à partir de 15,99 euros par mois la première année (quatre euros de plus que précédemment), puis 29,99 euros par mois, avec 300 Mb/s en téléchargement et 200 Mb/s en upload.

Bbox must passe à respectivement 1 Gb/s et 400 Mb/s. Cet abonnement propose en plus le décodeur TV Bbox 4k et 100h d’enregistrement. Il est à 22,99 euros par mois pendant un an puis 39,99 euros, soit 1 et 3 euros de plus qu’avant.

Enfin Bbox Ultym est à 28,99 euros par mois pendant un an puis 46,99 euros, soit 1 euro de plus dans les deux cas. Le débit grimpe à 2 Gb/s et 600 Mb/s, le Wi-Fi passe en version 6 et « jusqu’à 2 répéteurs WiFi inclus selon le résultat du diagnostic WiFi ».