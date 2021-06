iOS/iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15, watchOS 8 : premières bêtas pour les développeurs

Hier soir a eu lieu comme prévu la conférence d’ouverture de la WWDC. Les nouvelles versions majeures des plateformes ont été présentées, avec une longue liste de nouveautés, même si rien de vraiment majeur.

Nous reviendrons sur tous les apports dans des articles dédiés et détaillés. En attendant, les développeurs ont du pain sur la planche puisque les premières bêtas des systèmes sont disponibles, en même temps que celle de Xcode 13.

La liste de support des appareils pour iOS/iPad 15 est exactement la même que pour les versions 14. En d’autres termes, si votre smartphone ou tablette avait récupéré la version précédente, vous y aurez encore droit cette année.

Situation très différente pour le nouveau macOS Monterey, qui abandonne les iMac 2014, MacBook 2015, MacBook Air 2014 ainsi que les MacBook Pro 2013 et 2014. Ces machines resteront entre deux ans et trois ans sous Big Sur avant de ne plus recevoir de mises à jour.

Comme toujours avec les préversions réservées aux développeurs, il faut avoir un compte idoine actif sur Apple Developer et y déclarer ses appareils, avant de pouvoir récupérer les profils.