Notepad++ 8.0 est là : ARM64, thème sombre, mode sans distraction et autres

On ne présente Notepad++, puissant éditeur de texte pour Windows, gratuit et open source (GPL). Sa version 8.0 vient de sortir, avec à son bord pas mal d’améliorations.

L’application est disponible pour la première fois en ARM64 et peut donc fonctionner sur les appareils embarquant cette architecture et se servant de Windows (ils ne sont pas si nombreux).

Elle apporte également un thème sombre qui faisait défaut depuis longtemps, ainsi qu’un mode sans distraction bienvenu, qui permet de travailler en plein écran sans presque plus aucun élément d’interface.

Parmi les autres améliorations, on peut fermer tous les onglets par un Maj + clic, changer la couleur de fond pour le texte sélectionné, n’appliquer un style que sur l’instance de texte en cours ou encore inverser l’ordre des lignes. On note aussi l’arrivée du padding dans la zone d’édition, des paramètres MarkAll, une commande Copy Pathnames dans le menu contextuel des résultats de recherche ainsi que le support d’Ada, Fortran, Fortran77 et Haskell dans les listes de fonctions.

Outre une série de correctifs, Notepad++ 8.0 supprime également Bing de la liste des moteurs de recherche. C’est la conséquence d’un commit visant à se débarrasser du moteur pour avoir censuré les images de la fameuse vidéo de l’homme bloquant un tank sur la place de Tiananmen. Microsoft avait argué d’une erreur et restauré les images quelques heures plus tard, mais le mal était fait.