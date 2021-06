Pixel : Google détaille une série de nouvelles fonctionnalités

Alors qu’Apple tenait hier soir sa conférence annuelle WWDC, Google a tenté d’occuper le terrain avec un billet de blog détaillant de nouvelles fonctionnalités pour ses smartphones.

Le premier changement concerne le mode astrophotographie sur les Pixel 4 et plus récents : en plus des photos, « vous pouvez désormais créer des vidéos des étoiles se déplaçant dans le ciel ».

Le coffre-fort de Photos annoncé lors de la Google I/O est désormais disponible pour les Pixels. La fonctionnalité de détection d’accident en voiture s’étend à de nouveaux pays : Espagne, Irlande et Singapour. C’est aussi le cas du Call Screen au Japon et de Recorder (avec la transcription audio) qui prend en charge de nouvelles variantes de l’anglais, mais toujours pas le français.

Pour ceux qui ont le nez collé à leur smartphone, la fonctionnalité Heads Up (dans les paramètres de bien-être numérique) « peut détecter quand vous marchez et vous rappeler périodiquement de regarder à partir de votre écran »… triste d’en arriver là quand même.

Lorsqu’un appel arrive, vous pouvez accepter ou rejeter l’appel via l’Assistant : « Hey Google, answer call » ou « Hey Google, reject call ». Le presse papier devient plus « intelligent » avec Gboard et propose plusieurs morceaux de textes suivant les cas.