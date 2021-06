Bosch ouvre en Allemagne son usine de fabrication de semi-conducteurs

Cette annonce réjouit la commissaire européenne Margrethe Vestager : « Les semi-conducteurs contribueront à renforcer la compétitivité de l'Europe en tant que berceau d'innovations de pointe ». Cette usine permet aussi d’assurer une certaine souveraineté sur ces composants au cœur des machines.

L’usine est pilotée par l’intelligence artificielle, qui « fournit le socle d’une amélioration continue de la production basée sur des données, et d’un lancement rapide de la production en série ». La société affirme que « les premières puces destinées à de l’outillage électroportatif Bosch sortiront de l’usine en juillet, soit six mois plus tôt que prévu initialement ».

L’usine dispose d’un « double numérique » : « Durant la phase de construction, tous les éléments de l’ouvrage et toutes les données de construction pertinentes de l’ensemble de l’usine de semi-conducteurs ont été numérisés et visualisés sous forme d’un modèle tridimensionnel ».

But de l’opération : « simuler à la fois les optimisations des processus et les travaux de transformation sans interférer avec la production en cours ».

Bosch a investi près d’un milliard d’euros. L’usine compte actuellement près de 250 employés, mais le chiffre passera à 700 lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle. Elle se situe à Dresde et s’étend sur plus de 72 000 m².

Le fabricant parle de cette région comme d’une « Silicon Saxony » qui serait « le plus grand site de microélectronique d’Europe et le cinquième au monde » : « Une puce sur trois produite en Europe y est fabriquée ».

Bosch est pour rappel un géant du secteur, avec un chiffre d’affaires de 71,5 milliards d’euros en 2020. La société emploie près de 400 000 personnes, qui travaillent dans des domaines comme l’équipement automobile, l’électroménager et les engins de chantier.