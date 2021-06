WebStorm 2021.1 : nombreuses améliorations, dont le développement collaboratif Code With Me

La première mise à jour importante pour l’édition 2021 apporte bon nombre d’améliorations. Sur la partie JavaScript et TypeScript, on trouve ainsi la complétion de code assistée par machine learning, de meilleures suggestions pour les noms de symboles, un surlignage amélioré pour la syntaxe JSDoc et la possibilité de supprimer l’inspection pour chaque fichier.

Cette version introduit également Code With Me, le service maison de développement collaboratif à distance. Plusieurs développeurs peuvent ainsi travailler ensemble sur un projet et discuter via l’interface de l’IDE.

WebStorm supporte maintenant les modules CSS utilisés dans les fichiers .vue, et doit corriger automatiquement les propriétés $style au passage.

On trouve aussi des améliorations pour le client HTTP, les périmètre personnalisé pour ESLint, le support des JSON Lines, une meilleure prise en charge de Stylint, la Prévisualisation des fichiers HTML statiques, le choix du poids de la police, le double-clic sur onglet pour en maximiser l’éditeur, l’intégration de la documentation MDN ainsi que plusieurs apports pour l’accessibilité, dont la synchronisation sur Windows avec les paramètres de contraste élevé.

WebStorm est pour rappel un environnement de développement payant, dont la licence est facturée 129 euros par personne et par an. Une version d'évaluation permet de tester l'IDE pendant 30 jours.