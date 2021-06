Fin de vie pour deux produits Samsung SmartThings : Hub 1.0 et Link pour la Shield

Rien de bien surprenant de la part de la société : elle continue de miser sur les objets connectés, mais se débarrasse de ses anciens produits, comme l’explique Android Police.

Le premier hub a un peu moins d’une dizaine d'années et tirera sa révérence à la fin du mois. Après cette date, les utilisateurs pourront voir la liste des objets connectés, mais ils ne pourront plus les contrôler. Même chose pour le SmartThings Link for Nvidia Shield, qui arrive en fin de vie.

Samsung propose selon nos confrères une promotion à ses anciens clients souhaitant passer à un hub plus récent (et fonctionnel).