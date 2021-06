Teams : chiffrement E2E, notifications natives et suppression de conversations privées au programme

Microsoft a récemment mis à jour sa feuille de route pour Teams, et plusieurs apports importants sont en préparation.

D’abord le chiffrement de bout en bout, que Teams permettra pour les appels VoIP en tête à tête. Les administrateurs auront toute latitude pour configurer la fonction. Elle est prévue pour le mois prochain, mais on ne sait pas si elle sera disponible pour la version grand public, ni si elle sera étendue à d’autres modes de communication.

Plus tard cette année, la version Windows de Teams permettra de choisir entre notifications intégrées et natives. Les premières sont les actuelles, tandis que les secondes passeront par le centre de notifications et seront manipulables comme les autres.

On se demande d’ailleurs pourquoi un tel choix n’a pas été laissé dès le début, d’autant que Microsoft vante les capacités des notifications natives : intégration dans le système, respect de l’assistant de concentration, etc.

Enfin, Teams permettra bientôt de supprimer définitivement une conversation privée. C’est une demande régulière des utilisateurs depuis le début. Sur UserVoice, elle est soutenue par presque 20 000 votes. Actuellement, on ne peut que cacher ou rendre silencieuses ces conversations. Même si l’on peut supprimer des messages individuels, la suppression complète de l’échange était du seul ressort de l’administrateur.