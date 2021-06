Popcorn « gratuit » et projections spéciales : les cinémas AMC chouchoutent leurs petits investisseurs

L’action de la société a bondi de plus de 2 000 % depuis le début de l'année, malgré la pandémie de Covid-19. En mars, elle comptait plus de 3,2 millions d’actionnaires particuliers qui possèdent plus de 80 % de l’entreprise, comme l’explique l’AFP.

La chaîne de cinémas lance un programme qui leur est dédié : AMC Investor Connect. « Ceux qui s’y inscrivent pourront recevoir un grand pot de popcorn quand ils iront se faire une toile dans un cinéma américain. Ils auront aussi accès à des réductions, à des invitations à des projections spéciales et à des informations directement de la part du directeur général de la société, Adam Aron », expliquent nos confrères.