Ce soir, suivez la 3e « nuit de l’astronomie » sur les exoplanètes

Pour cette troisième édition, l’Institut d’astrophysique de Paris proposera des éléments de réponses sur plusieurs questions autour des exoplanètes : « Comment on les découvre ? Comment on les observe et les caractérise ? Et comment on compare notre système solaire avec les systèmes extrasolaires ? ».

La soirée sera ponctuée « de courtes conférences en ligne », d’« interventions musicales et dessinées inspirées par les présentations » et de « discussions avec des jeunes chercheurs et chercheuses (en thèse et en post-doctorat) du laboratoire qui décriront leur travail mais aussi leur parcours et leur passion ».