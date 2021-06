Pop OS 21.04 : la bêta est là, avec le COSMIC Desktop

L’équipe de développement avait annoncé mi-avril que son prochain système embarquerait son propre environnement de bureau, à la suite de l’arrivée de GNOME 40.

La bêta est là, et Pop!_OS 21.04 fournit bien son COSMIC Desktop, un projet signifiant « Computer Operating System Main Interface Components ». Dock, grille d’applications, thème sombre, nouvelle police et autres sont au programme. Contrairement à GNOME 40, la vue Applications n’affiche pas les espaces de travail et fenêtres ouvertes.

L’ajout du Dock est le résultat pour rappel d’une enquête qui avait montré que plus de la moitié des utilisateurs de Pop OS en installaient un. Il peut donc lancer des applications, exécuter des commandes, résoudre des formules mathématiques et ainsi de suite. Il ressemble beaucoup dans ses attributions à KRunner pour KDE.

La distribution est basée sur Ubuntu 21.04 et GNOME 3.38.4. La bêta peut être téléchargée pour Intel/AMD ou NVIDIA.